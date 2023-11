Lazio-Celtic oggi | dove vederla in diretta tv e streaming

Leggi su seriea24

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Laospita ilalle 18.45 nel match valido per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League. I biancocelesti, con 7 punti, sono secondi alle spalle dell’Atletico Madrid (8) e sono vicinissimi alla qualificazione agli ottavi di finale. “E’ un momento difficile, ma io sono venuto qui per rimanere un lungo periodo. E in un lungo periodo i periodi difficili prima o poi li dobbiamo affrontare”, dice il tecnico capitolino Maurizio Sarri, ansioso di ripartire dopo il k.o. in campionato contro la Salernitana.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.(4-3-3): Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang. Il match sarà trasmesso in ...