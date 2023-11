Lazio-Celtic | Lotito | “Mi dà fastidio atteggiamento squadra | ma come dice il Vangelo si cade e ci si rialza”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “Mi sta dandosul campo, ladeve essere volitiva, coesa e vogliosa di portare a casa il risultato. Le partite non sono prevedibili, ma voglio unaferoce agonisticamente. La posizione dellaè che crede sia nell’organico che nell’allenatore ed è convinta cheè previsto neluna volta che unosi devere. Lasarà in grado di farlo”. Lo ha detto il presidente della, Claudio, a Sky Sport prima del match contro il: “Non ho assolutamente allontanato Tare dalla, è stata una sua scelta personale e familiare, non legata ad attriti con me. Nella vita tutti utili, ...