Lazio-Celtic | Immobile | “Non ho pensato all’esclusione | ma solo alla squadra”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “In questi casi se puoi sognarlo, puoi farlo. Vedi l’evolversi della partita e cerchi dove puoi dare una mano. Non homoltoperché viviamo un momento didifficile e mettere davanti le cose personali non aiuta, anzi rende più difficile la risalita in campionato”. Lo ha detto l’attaccante dellaCirodopo la vittoria contro ilin Champions League. “Fin dall’inizio sapevamo che era un girone equilibrato e tosto,e Feyenoord hanno esperienza. Fino all’ultimo sarà difficile, siamo partiti bene: peccato per la sconfitta in Olanda altrimenti la qualificazione sarebbe già arrivata. Perché questa differenza di rendimento rispetto al campionato? L’unica spiegazione è che la musica della Champions ci mette in condizioni ...