Lazio-Celtic | Immobile a segno due volte in 3 minuti

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - È latargata Champions equella che, ancora una volta, vince all'ultimo respiro contro il, con una doppietta del bomber nel giro di tre, all'82mo e all'85mo. Allo stadio Olimpico, in una partita senza troppe emozioni, è l'attaccante campano, subentrato a mezzora dalla fine, a mettere una bella ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale. C'era da riscattare la brutta sconfitta in campionato contro la Salernitana e Sarri fa una scelta importante lasciando proprioin panchina per Castellanos titolare. Fuori c'è Zaccagni infortunato, ma Luis Alberto si riprende il centrocampo. I padroni di casa partono bene e vanno anche vicini al vantaggio. L'occasione più clamorosa, dopo dieci, è di Felipe Anderson che di testa spedisce poco alto ...