Lazio-Celtic | Champions League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 28 novembre 2023)è una partita della quinta giornata della fase a gironi die si gioca martedì alle 18:45: tv,. Laper ripartire dopo l’ennesimo scivolone stagionale e, soprattutto, per smaltire le scorie di Salerno. Sperando che qualche ora più tardi arrivino buone notizie dal match di Rotterdam tra i padroni di casa del Feyenoord e l’Atletico Madrid. I giocatori dellaesultano dopo un gol – IlVeggente.it (Ansa)La, infatti, potrebbe staccare un pass per gli ottavi della massima competizione continentale con un turno d’anticipo se riuscisse a battere il, ormai con un piede e mezzo fuori dai giochi, e se i Colchoneros del grande ex ...