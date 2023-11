Lavoro | Cfi | L' esperienza italiana fa scuola | la legge Marcora protagonista in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L'guarda al modello italiano delle imprese rigenerate dai lavoratori attraverso il modello cooperativo (Wbo). Cecop - Confederazione europea delle cooperative industriali e di servizi – dedica la sua conferenza del 29 novembre, a Bruxelles, ai workers buyout e agli strumenti finanziari, normativi ed operativi che ne rafforzano il successo e la sostenibilità nel tempo. In questo contesto – in cui, tra gli altri, interverranno Santina Bertulessi, capo di gabinetto del Commissario europeo per ile i diritti sociali e Miglena Dobreva, advisor della Banca Europea degli Investimenti – saranno centrali le lezioni apprese dall'del nostro Paese: ossia la, che dal 1985 costituisce un modello unico ed originale di intervento, e Cfi – ...