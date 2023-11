L’autorizzazione a due fattori è davvero sicura? Non sempre | ecco perché

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Nell’era digitale, l’autenticazione multifattore (MFA) si rivela essenziale per proteggere l’accesso agli account. Questa metodologia, nonostante la varietà di opzioni disponibili, si adatta alle diverse esigenze, contesti operativi e bilancia la sicurezza con la praticità. La scelta del metodo più sicuro e adeguato dipende dalle specifiche necessità di ciascun utente. Ad esempio, l’antica coppia “login-password” è spesso impiegata per l’accesso a siti e-commerce, mentre sistemi più sofisticati come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) sono richiesti per servizi che necessitano un’identificazione legale dell’utente. La praticità e la facilità di registrazione giocano un ruolo cruciale nella scelta di un sistema di autenticazione. In generale, più un sistema è semplice da usare, più è adottato, a meno che non si sia obbligati ...