Latina Omicidio Nicolas Giuroiu | una condanna ed un’assoluzione per i fratelli Travali

Il cadavere di un uomo ritrovato in provincia di Latina; per gli inquirenti si tratta di omicidio

Aggressione con arma da taglio in provincia di Latina : 44enne arrestato per tentato omicidio

Latina / Omicidio e tentato omicidio per scongiurare furto in casa - rischia il carcere l’avvocato Palumbo

Giornata anti - violenza contro le donne, manifestazioni in tutta Europa

Italia Intanto, Filippo Turetta, reo confesso dell'dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin in ... Resto del mondo Manifestazioni simili si sono registrate in Stati Uniti, Americae Asia .

LATINA - Omicidio di Nicolas Giuroiu: inflitti 21 anni ad Angelo ... Radio Studio 93

Omicidio Giuroiu: Angelo Travali condannato a 21 anni, assolto il fratello Salvatore ilmessaggero.it

Nicolas Giuroiu ucciso e gettato in una vasca per liquami: Angelo Travali condannato a 21 anni

Condanna a ventuno anni per omicidio in concorso per Angelo Travali, assoluzione per il fratello Salvatore. Questa la sentenza della Corte d’Assise per il processo sull’omicidio di Nicolas Giuroiu.

Omicidio Giuroiu: Angelo Travali condannato a 21 anni, assolto il fratello Salvatore

Si è concluso con una condanna e un'assoluzione il processo a carico dei fratelli Travali per l'omicidio di Nicolas Giuroiu, ucciso e poi gettato in una vasca per ...