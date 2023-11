L’anziana che teneva nella vasca da bagno oltre 50 litri di benzina

(Di martedì 28 novembre 2023) Assurda scoperta in casa di una pensionata di 77 anni:dadella sua abitazione di Rovellasca (Como) sono stati trovati 50di. A chiamare i carabinieri i vicini di casa, allarmarti dal fortissimo odore che proveniva dall’appartamento.La donna inizialmente...

Montemesola : “Dei Carabinieri non mi frega” e continua a parcheggiare l’auto davanti casa dell’anziana disabile

Montemesola : “Dei Carabinieri non mi frega” e continua a parcheggiare l’auto davanti casa dell’anziana disabile

Montemesola : “Dei Carabinieri non mi frega” e continua a parcheggiare l’auto davanti casa dell’anziana disabile

Andrea Rossi, si riapre il processo al commercialista condannato per l'omicidio di Vitalina Balani

... sua cliente, perché non era più in grado di restituirle 2 milioni di euro, denaroavrebbe dovuto investire per conto dell'invece aveva sperperato.'uomo era stato inchiodato dall'...

Teseo: parte a Milano un innovativo progetto pilota per la ... Sanità24