Landini | manovra sbagliata confermiamo lo sciopero 

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) (AGI) - Roma, 28 nov. - "Sono confermate tutte le ragioni per lo sciopero. Venerdì primo dicembre si conclude il giro degli scioperi con le manifestazioni nelle regioni del Mezzogiorno, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria". Lo ha detto Maurizio, segretario generale della Cgil al termine di una riunione fiume, durata più di tre ore, tra governo e parti sociali sulla legge di bilancio. Al centro della discussione soprattuto le parti dellarelative alle pensioni. Alla riunione partecipano per il governo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Marina Calderone, Raffaele Fitto e il viceministro Valentino Valentini. Presenti per i sindacati i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Maurizio ...