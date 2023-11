Ladispoli | scoppia la polemica per il concerto di Emis Killa | “Capodanno con canzoni sessiste”

(Di martedì 28 novembre 2023)col rapper che inneggia al femminicidio. E’ questa l’accusa piovuta sulla testa dell’amministrazione di, centro balneare non distante da Roma, che ha deciso di affidare ilin piazza di fine anno a, il rapper sotto accusa, e Gue Pequeno. La notizia è riportata oggi dal sito online de La Repubblica.ina Roma, dove poter trovare i biglietti Le parole incrimate “Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti”, le strofe della canzone diincriminate e che ora hanno acceso lasul sindaco diAlessandro Grando che all’iniziativa dei festeggiamenti avrebbe destinato 345mila euro. Per placare ...

Animali e diritti: cosa accade al 4 zampe quando la coppia scoppia

(LaPresse) Su 24zampe: L'ombra del boicottaggio sulla fuga del leone dal circo aL'articolo Animali e diritti: cosa accade al 4 zampe quando la coppiaproviene da ...

Killa e Pequeno per salutare il 2023: scoppia la bufera laprovinciadicivitavecchia.it

E in piazza torna la ruota panoramica laprovinciadicivitavecchia.it

E in piazza torna la ruota panoramica

LADISPOLI - E mentre in città scoppia la polemica per il concerto di Capodanno, sono anche altre le iniziative in programma per il Natale 2023. «Festeggeremo il Natale con tantissime iniziative, coinv ...

Medioriente, 28 neonati prematuri giunti in Egitto da Gaza

(LaPresse) Ventotto bambini nati prematuri provenienti dalla Striscia di Gaza sono giunti in Egitto attraverso il valico di Rafah.