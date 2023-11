La Turchia non ha denunciato Netanyahu alla Corte penale internazionale

Leggi su facta.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Il 16 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post Telegram inviato lo stesso giorno, secondo cui il primo ministro israeliano Benjaminsarebbe stato «». In particolare, nel testo si legge che laavrebbe presentato una denuncia controcon l’accusa di: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio». Nel messaggio è presente anche lo screenshot di un documento redatto in turco. Lo stesso contenuto circola anche su Facebook. Si tratta di una notizia imprecisa. Come riportato da diverse ...