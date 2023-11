La teoria del complotto che nega il femminicidio di Giulia Cecchettin

Leggi su facta.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Di Leonardo Bianchi In parallelo alladelinfondata sul satanismo di Elena, di cui abbiamo parlato in precedenza su Facta, negli ultimi giorni se n’è sviluppata un’altra ancora più estrema: quella secondo cui Filippo Turetta non sarebbe realmente l’assassino di. Questa, circolata principalmente su X e su siti noti per diffondere notizie false, si basa su presunte incongruenze nella ricostruzione del delitto. In particolare, vengono citate l’assenza di vistose tracce di sangue nell’auto di Turetta usata per trasportare il corpo della ragazza, l’irrazionalità della sua fuga dopo il delitto, il “misterioso” ritardo nell’autopsia di, e la circostanza che il lago di Barcis, dov’è stato ritrovato il ...