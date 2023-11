La spiaggia sarda di Cala Luna sarà a numero chiuso dal 2024

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Dalla prossima estate le calette più note e frequentate del golfo di Orosei, in particolare, saranno a, probabilmente anche a pagamento. È una delle misure disposte dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, dopo una riunione tenutasi in prefettura per contenere il forte impatto dei flussi turistici. Inoltre,contingentato il traffico di imbarcazioni, anche di quelle piccole; verranno rafforzati i controlli per prevenire comportamenti scorretti e adottati dispositivi per impedire ai turisti di accedere a siti pericolosi. Ilstava per essere introdotto la scorsa estate, con un'ordinanza della sindaca di Dorgali, Angela Testone, per disciplinare gli accessi - massimo 600 al ...