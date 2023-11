La società della Neve | il trailer del nuovo film Netflix

(Di martedì 28 novembre 2023) Tratto su fatti realmente accaduti, Netlflix rilascia ilufficiale de La. Diretto da Juan Antonio; l’incredibile vicenda di sopravvivenza nel cuore gelido delle Ande Diffuso dailufficiale del prossimoLa. Basato su un’incredibile storia vera diretta dal regista spagnolo Juan Antonio Bayona (noto autore de The Impossible, The Orphanage e Gli Anelli del Potere); la terribile tragedia dei sopravvissuti nel disastro sulle Ande nel 1972. Presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, è stato scelto per rappresentare la Spagna nella corsa all’Oscar per il migliorinternazionale nel 2024. Scopriamo di seguito il ...

La stretta sugli scioperi taglia il salario minimo

Questo ha rilevanti conseguenze sia per gli individui sia per lanel suo insieme. Come può ... va perseguita prioritariamente la via tradizionalecontrattazione collettiva. In sostanza si ...

La società della neve, il trailer ufficiale del film [HD] MYmovies.it