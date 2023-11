La serie chiude con l' inizio di una nuova favola reale tra William e Kate Le prime foto

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 novembre 2023) Siamo agli sgoccioli, la sesta e ultima stagione di The Crown sta per arrivare e per creare attesa, Netflix ha appena rilasciato ledei protagonisti nei panni die Harry adulti e soprattutto diMiddleton. “The Crown” celebra i 5 look più iconici di Lady Diana presenti nellaX The Crown 6: ...