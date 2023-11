(Di martedì 28 novembre 2023) All’evento “Riflessionileadership” della Fondazione Stelline il presidente del Senato Ignazio Laha raccontato unche ha visto protagonisti lui, la presidente del Consiglio, Giorgia, e la suada presidente di Palazzo Madama. “Sono molto contento del mio ruolo che non ho cercato. Io volevouna cosa molto inferiore ma più divertente…”. Cosa? Il. “Giorgia mi ha chiesto cosa volessi– ha spiegato l’ex presidente di Fdi – io risposi ‘ilmi(ride n.d.r.) e mi diverto'”. Poi La, noto tifoso nerazzurro, ha continuato ...

Piano B dell'Occidente: pressare Zelensky

Secondo questi presunti, il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Joe Biden avrebbero ... l'invio di armi continuerebbe quel tanto che basta a impedire la vittoria, ma non fino al ...

La Russa e il retroscena sulla carica: “Dissi a Meloni ‘voglio fare il ministro dello sport,… Il Fatto Quotidiano

LA RUSSA: "VOLEVO FARE IL MINISTRO DELLO SPORT PER ANDARE CONTRO LA JUVE..." - Sportmediaset Sport Mediaset

La Russa e il retroscena sulla carica: “Dissi a Meloni ‘voglio fare il ministro dello sport, così mi riposo'”. Poi l’ironia su Inter e Juve

All’evento “Riflessioni sulla leadership” della Fondazione Stelline il presidente del Senato Ignazio La Russa ha raccontato un retroscena che ha visto protagonisti lui, la presidente del Consiglio, Gi ...

Pioli alza la voce: d’ora in avanti non sarà più ammesso! Il retroscena in casa rossonera verso il Borussia Dortmund

Pioli alza la voce: d’ora in avanti non sarà più ammesso! Il retroscena in casa rossonera verso il Borussia Dortmund Il Milan si prepara all’importantissima sfida di questa sera contro il Borussia Dor ...