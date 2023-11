La Rai milanese si fa ricca

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 novembre 2023) Rai, per Milano un beneficio da 358 milioni di euro Il Sole 24 Ore, di Paolo Bricco, pag. 21 Una operazione dalla doppia valenza strategica. Immobiliare e di sviluppo per Milano. Identitaria e “politica” – nelle relazioni fra pezzi di establishment che si stanno riformando, nel pieno della riconfigurazione post draghiana e neo meloniana – fra due istituzioni nazionali – ma molto meneghine e romane – come la Fondazione Fiera Milano e la Rai. Ieri il Comitato esecutivo della Fondazione Fiera ha approvato l’accordo per la nuova sede Rai di Milano, di cui Il Sole 24 Ore ha già dato notizia il 24 novembre e che verrà siglato a Roma – nelle parti contrattuali – il 4 dicembre, con l’annuncio fissato a Milano per il 7 dicembre. La nuova Rai sorgerà negli spazi della Fiera – oggi occupati dal vecchio centro congressi chiamato Mico Nord – fra Via Colleoni e Via Gattamelata. La Fondazione ...