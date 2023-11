La proposta di Carlo Cottarelli | sistema di istruzione liceale uguale a quello americano dell’High School | materie opzionali per percorso di studi personalizzato

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 28 novembre 2023), attuale direttore del Programma per l’Educazione nelle Scienze economiche e sociali dell’Università Cattolica, propone una rivoluzione neleducativo superiore italiano. Nel suo recente articolo su L'Espresso,chiama all'azione per un cambiamento radicale: la creazione di una scuola superiore unica per tutti gli studenti. L'articolo .