La Promessa | anticipazioni 30 novembre | Manuel fa una domanda importante a Martina su Jimena

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 novembre 2023) La30: che cosa chiederà? La risposta di sua cugina, potrebbe cambiare le sorti del matrimonio già compromesso del marchesino. Poi vedremo Catalina ed Alonso, che parleranno di questioni economiche, e Petra che agirà contro Pia.: “Sono sempre stato innamorato di mia moglie?” Il de Lujàn chiederà sostanzialmente questo alla parente impersonata da Amparo Pinero: vorrà sapere se prima di precipitare con l’aereo ed avere la “famosa” amnesia che ha tenuto in ansia Jana e tutti quanti a “La“, non esclusi ovviamente la telenovela spagnola, amasse veramente la duchessina de Los Infantes, che poi avrebbe sposato. Sappiamo infatti checomincia ad avere dubbi per ...