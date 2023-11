La Promessa | anticipazioni 29 novembre | Manuel in crisi Nemmeno Candela risponde a Catalina

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 novembre 2023) La29: questa puntata sarà particolarmente interessante per. Però ci sarà un momento che varrà la pena vedere pere Simona. La29sconvolge Jimena. Poiè diviso tra Jimena e Jana. Bacia la moglie, ma le dice anche di essere molto incerto sui propri sentimenti nei suoi confronti: in quel momento di intimità, ha pensato alla Exposito! Cosa gli dirà la de Los Infantes? Più tardi, non essendo riuscita a farsi dire da Simona il motivo per cui non rivolge la parola a, lo chiede a quest’ultima, malei ...