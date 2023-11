La principessa Eugenie parla della pressione sociale sul perdere peso dopo il parto

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 28 novembre 2023) “Non so voi, ma la questione del corpoilmi fa impazzire. Trovo davvero difficile”, con queste parole, ladi York ha detto la sua sulle aspettative che la società crea attorno al corpo di una donna che ha appenarito, ribadendo che rispettare gli standard imposti sia praticamente una cosa impossibile, oltre a non realistica e del tutto sbagliata. Nel podcast Table Manners, il membrofamiglia reale da poco mamma per la seconda volta, ha sottolineato quanto sia complicato per lei dire addio ai chili accumulati in nove mesi di gestazione: “Immagino che la società si aspetti che tu perda tutto ilpreso in gravidanza, e cose simili”, ha detto durante le chiacchierata, facendo ...