La paga degli interpreti giudiziari è sotto i nove euro | quando è lo Stato a proporre tariffe indegne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) di Maria Antonietta Ferro Forse non tutti sanno che una categoria di lavoratori che presta la propria opera alloriceve per legge un compenso orario di gran lunga inferiore aisuggeriti dai sindacati come salario minimo. Parlo di una categoria di lavoratori qualificati e di cruciale importanza per la corretta celebrazione del giusto processo nei confronti di migranti alloglotti, così come per lo svolgimento di rogatorie internazionali. Parlo dei traduttori/, il cui compenso è corrisposto dal Ministero della Giustizia in base a quanto stabilito dal DPR 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia, agli articoli da 49 a 56 ed è calcolato secondo la tariffa indicata nel DM 30 maggio 2002. Tale compenso viene calcolato a tempo utilizzando il parametro della ...