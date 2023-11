La nuova collezione Jane by Christian Louboutin punta su fascino rétro | allure naïf e tacchi tutt’altro che vertiginosi #ChristianLouboutin

Le nuove Jane di Christian Louboutin sono un vero oggetto del desiderio

LaJane è l'esempio perfetto di quello che stiamo dicendo. Con tante fantasiose variazioni sul tema in fatto di colori e texture ma senza eccessi per quanto riguarda i tacchi. In ...

Inter x Nove25: scopri la nuova collezione Inter - News Ufficiali

Vincent van Duysen: una nuova collezione di mobili Interni

Confidential Computing, cos'è e perché sarà sempre più importante: ce lo spiega Intel

Si sente sempre più parlare di Confidential Computing. Dietro a un termine che fa pensare da subito alla sicurezza dei dati, c'è un lavoro che nasce da lontano e pervade tutta l'industria tecnologica: ...

La collana a forma di cuore di Chiara Ferragni è personalizzata con una dolce dedica alla famiglia

Chiara Ferragni è volata in India con amici e colleghi ma non per questo ha “dimenticato” la sua famiglia. Nel look da viaggio ha infatti nascosto un piccolo omaggio a marito e figli, così da non ...