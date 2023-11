Francia - donna ebrea accoltellata in casa a Lione - incisa una svastica sulla porta - Ue : "Episodi antisemiti in aumento - ricordano periodo più buio della nostra storia"

Arte e storia in mostra: la vita di Picasso in due eventi a Savona

"Lapreziosa collezione Milena Milani, contenuta all'interno della Pinacoteca, ci offre spunti di approfondimento, questa volta con il Nuovofilmstudio. Il percorso verso Capitale Italiana ...

"La nostra storia finisce qua". Si lasciano in diretta al Gf (con una ... ilGiornale.it

Greta Rossetti a Mirko Brunetti: "La nostra storia finisce qui" Mediaset Infinity

"La nostra storia finisce qua". Si lasciano in diretta al Gf (con una sorpresa)

Ti ho dimostrato tanto. Per quanto riguarda il fatto che finisce la nostra storia, ad oggi non ho ancora capito per quale motivo”. Infine, la stoccata di Mirko a Greta: “Credo che tu già mesi fa ti ...

Corleone, i boss predicavano pace in nome di Dio: confisca milionaria

Classe 1953, ufficialmente faceva il pastore, ma il padre è un irredimibile di Cosa Nostra. Incontrava i suoi uomini in campagna mentre pascolava gli animali e predicava la pace in nome di Dio.