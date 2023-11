La modella Ellie Gonsalves | “Ecco i 117 motivi per cui non voglio avere figli”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 novembre 2023) Lae attrice australiana, 33 anni, ha condiviso sui social una lista di 117per non. O meglio, per cui lei non ne vuole. E lo fa dopo “anni in cui mi è stato chiesto il perché”, racconta. Dopo questa rivelazione pubblica la 33enne ha denunciato moltissimi utenti che sui social le hanno inviato messaggi definendola “orribile” dopo aver reso pubbliche le sue ragioni per non voler diventare madre. Alcuni hanno sostenuto la scelta della, altre persone, invece, hanno criticato la lista per la sua negatività, pensando che fosse dettata dalla paura.: “Non...