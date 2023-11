La ‘miracolosa’ Annalisa sul palco di GialappaShow

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023)sul: ma è proprio lei? Tutto quello cheScarrone tocca diventa oro: la cantante savonese, classe 1985, conosciuta ad Amici di Maria De Filippi e poi esplosa negli ultimi anni con una serie di hit, estive e non, è ufficialmente una delle cantanti pop più conosciute e amate in Italia (tra l’altro al centro della polemica anche a X Factor). LEGGI ANCHE – Laura Pausini a ‘Domenica In’: «Io e Paolo Carta innamorati come i primi giorni» Arriva quindi anche l’imitazione bydi, ad opera della bravissima Brenda Lodigiani: l’diè quasi mistica, infatti ferma lo scioglimento dei ghiacciai e riempe le reti di pesci, ma fa recuperare anche ai vecchietti l’uso delle gambe e ...