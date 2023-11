La maggioranza affossa il salario minimo | Aventino delle opposizioni

(Di martedì 28 novembre 2023) Il centrodestra ha portato al voto l'emendamento che trasferisce a una legge delega, e dunque al governo, la disciplina del trattamento orario. Cioè, a mai. Andrea Orlando: "Non esiste al mondo che una legge di iniziativasi trasformi in una delega al governo. Questo è un antipasto di premierato"

Salario minimo, il Pd accusa il governo: 'Scempio democratico e abuso di potere della destra'

La, anche in questo caso, ha molte contraddizioni al proprio interno'. Sdegnato anche ... Oggi il Governo la, non ha il coraggio di dire di no e dopo aver mandato la palla in tribuna,...

La maggioranza affossa il salario minimo, Aventino delle ... L'HuffPost

Salario minimo, la maggioranza affossa la proposta delle ... Open

Salario minimo, la destra affossa la proposta dell’opposizione: passa la delega al governo

Passa l'emendamento che affida al governo il compito di varare decreti legislativi sui salari bassi senza menzione di salario minimo ...

Meloni affossa il salario minimo a 9 euro, il governo deciderà sui contratti collettivi

Approvato in commissione Lavoro l’emendamento presentato dalle opposizioni, l’accusa della segretaria del Pd Schlein: «Non hanno nemmeno il coraggio di bocciare il salario minimo alla luce del sole e ...