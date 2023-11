La macchina della disinformazione russa adesso lavora anche per Hamas

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 novembre 2023) Quando iniziò la guerra in Ucraina, fu presto evidente che sui social molti utenti già attivi sul fronte No Vax erano diventati pro Putin., un fenomeno simile vede i pro Putin schierarsi con. In più, con un uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale per creare contenuti fake. Lo scorso giugno erano già state le autorità francesi a rilevare la presenza di repliche perfette dei siti di grandi testate, immagini «deep fake» generate dall’intelligenza artificiale e profili fasulli in particolare su X per diffondere notizie false sulla guerra in Ucraina. Sempre in Francia, il 2 novembre da Le Monde era arrivata la notizia che un account Telegram legato a campagne diera stato il primo a condividere una foto delle stelle di Davide dipinte sui muri di Parigi tracciate da due cittadini moldavi pagati da ...