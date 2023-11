La legge per il salario minimo ha raccolto più di 70mila firme | ora l’Aula dovrà pronunciarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Gina si alza ogni mattina alle 5 per andare in ospedale. È addetta alle pulizie, assunta da una cooperativa vincitrice di appalto pubblico. Inquadrata col CCNL Multiservizi. Gli applausi dai balconi durante il Covid le ricordano l’ipocrisia di una politica solerte a definirla “eroina” e ancor più rapida a rigettarla nel dimenticatoio da cui era uscita quando la definivano “essenziale”. Una lavoratrice “essenziale” con una paga da 6,5€ lordi l’ora? Bruno viene spostato ogni giorno di cantiere in cantiere. È addetto alla guardiania, assunto da una delle grandi aziende della vigilanza privata. Una di quelle con migliaia di addetti e vincitrice di tanti appalti pubblici. Il cedolino di Bruno parla chiaro: 5,85€ l’ora (CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari). E non è nemmeno quello messo peggio… Sono due storie, diverse ma uguali a quelle di più di 5 milioni di lavoratrici e lavoratori. ...