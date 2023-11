La Juve stabia sempre più capolista | il sorprendente Picerno insegue | Bene Casertana e Benevento

(Di martedì 28 novembre 2023) Con i tre posticipi andati in scena ieri sera si conclude la quindicesima giornata con la vittoria di misura delvento sul fanalino Monterosi, mentre laespugna Taranto e il Virtus Francavilla si aggiudica il derby salvezza con il Brindisi.continua a dettare il passo, vinconovento,e Sorrento ko per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Serie C - è la stagione delle outsider : Mantova - Torres e Juve Stabia sognano in grande

Serie C 2023/24 : torna al successo la Juve Stabia - Messina sconfitto 1-0 in casa

SPORT 7 LIVE IN DIRETTA "JUVE STABIA - BENEVENTO", DOMENICA ALLE ORE 15.30 DALLA CONCESSIONARIA SARA 3 FIAT

Domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 15.30, TV7 seguirà la partitissima" Benevento, valida per la 16esima d'andata del Campionato di Serie C girone C in programma al 'Romeo Menti' ...

Juve Stabia, Pagliuca rinnova fino al 2025 ilmattino.it

UFFICIALE - Juve Stabia, rinnovo fino al 2025 per il tecnico Pagliuca Tutto C

Juve Stabia, rinnovo fino al 2025 per mister Pagliuca: "Incarna lo spirito di sviluppo del club"

Mister Guido Pagliuca rinnova con la Juve Stabia. Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Avellino, la società gialloblè decide di prolungare il contratto del suo tecnico, tra i protagonis ...

Juve Stabia - L'ex Novellino: «I miei complimenti alle vespe, fino alla fine diranno la loro in campionato»

'Monzon' prima della sfida di Coppa contro gli irpini. «è cambiata tantissimo, ha tanti giovani, un grande allenatore. Benevento e Avellino se la giocheranno per la B» ...