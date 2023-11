La grande sfida che attende Cesc Fabregas

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel corso della stagione 2001-02, poi terminata con la promozione in Serie A, insieme ad alcuni amici tifosi presenza fissa nella curva del Como si era creata una scaramanzia. Ogni volta che vedevamo, dall’alto dei gradoni, un’idrovolante toccare il pelo dell’acqua del lago incastonato affianco allo stadio Sinigaglia, si diceva tra noi che sarebbe arrivato presto il gol della squadra biancoblu. «Dai che l’ven», detto in dialetto, come si augura uno dei cori più local della curva lariana, cantato di solito in momenti di forcing nella metà campo avversaria o di risultato da recuperare. E in quella fortunata stagione, spesso grazie a un “Lulù” Oliveira al crepuscolo della carriera ad alti livelli, ma decisamente fuori categoria in Serie B, quel gol arrivava veramente. La stagione 2001-2002 fu indimenticabile per i tifosi azzurri, con il Como capace di completare un incredibile doppio ...