La giunta militare del Niger abroga una legge contro il traffico di migranti

I luoghi sacri, nota il Vescovo, non vengono risparmiati dalle operazioni militari, in un fase in cui lasi trova in difficoltà per le operazioni belliche sul terreno: "L'esercito ...

ASIA/MYANMAR - Il Centro pastorale della Cattedrale di Loikaw colpito e occupato dall'esercito birmano; aumentano gli sfollati

Loikaw (Agenzia Fides) - Un Centro pastorale cattolico, annesso alla cattedrale di Loikaw, che è stato per mesi rifugio degli sfollati interni, in fuga dagli scontri per il conflitto civile in corso i ...

Il 26 novembre l'esercito della giunta militare ha sparato "intenzionalmente e più volte con pezzi di artiglieria da 120 mm" sul Centro Pastorale di Loikaw, diocesi cattolica che si trova nello stato ...