La Fortezza sovranista | Salvini lancia la campagna per le europee

(Di martedì 28 novembre 2023) Jordan Bardella al posto di Marine Le Pen (che si collegherà in video), il leader dell’ultradestra tedesca Tino Chrupalla e il vincitore – per ora solo morale – delle elezioni olandesi Geert Wilders: a Firenze, domenica, ci sarà il gotha del sovranismo europeo al gran completo. Ad annunciarlo alla stampa estera è Matteo, che per il lancio dellaelettorale in viste delleha voluto al suo fianco tutti gli amici dell’internazionaledi “Identità e Democrazia”. Duemila le persone attese allada Basso da 14 Paesi per la kermesse con cui il Carroccio darà ufficialmente il via alle ostilità per il voto di Strasburgo in un clima che già si preannuncia incandescente a dispetto degli appelli e dei proclami all’unitàti dallo stesso leader ...