(Di martedì 28 novembre 2023) Lala fa illa cui coalizione ha il diritto di respingere tutti gli emendamenti con un minimo di discussione. La non emendabilità della Leggeè il proposito fortemente espresso e ripetuto da Giorgia Meloni. Un cattivo proposito, ma non è né improponibile né incostituzionale. Al contrario. Tutti i governi di coalizione che ottengono e mantengono la fiducia del loro Parlamento hanno il diritto, ma anche il dovere, di cercare di tradurre le promesse elettorali fatte dai loro partiti in politiche pubbliche. Su quelle promesse i partiti divenuti coalizione dihanno fatto la campagna elettorale ed è lecito pensare che, entro (in)certi limiti, gli elettori abbiano deciso di dare il loro voto con riferimento proprio ad una o più delle politiche promesse. Altresì, è probabile che buona ...

Il patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza attacca Meloni : “A guardare le bozze della finanziaria - il governo ignora gli anziani”

CHIETI: OK A BILANCIO COMUNALE STABILMENTE RIEQUILIBRATO DOPO DISSESTO. SODDISFATTO SINDACO

In particolare le delibere in materiasono state approvate con 17 voti a favore della ... della razionalità e della progettualità che abbiamo messo in campo in questi tre anni didi ...

Il governo incontra i sindacati: via al confronto sulla Manovra di ... RaiNews

Manovra, in corso l’incontro tra Governo e sindacati: verso modifica alla stretta sulle pensioni di ... Il Sole 24 ORE

La finanziaria la fa il governo (e la sua maggioranza). La versione di Pasquino

Sanità, variazione da oltre 37 milioni di euro nel bilancio pugliese. “Allineamento spesa rispetto a trasferimenti governo”

La giunta regionale della Puglia, guidata da Michele Emiliano, ha approvato una variazione al Bilancio pari a 32.159.948,97 euro, che ...