Schmidt diventa italiano, Nardella non va alla festa e dice: "Si vuol candidare a sindaco lasciando due gru davanti agli Uffizi"

Nel giorno in cui a Firenze il direttoreUffizi Eike Schmidt diventa italiano spicca la freddezza ccon cui Nardella commenta l'ipotesi di un loro incontro: "Non mi risulta che ci siano incontri oggi con Schmidt e non so chi abbia ...

La festa degli esclusi. Salvini chiama a raccolta l'ultradestra del cordone sanitario Ue (di P. Salvatori) L'HuffPost

Tra un hamburger e una pizza: dentro la festa degli azzurri. E quella promessa di Berrettini... La Gazzetta dello Sport

La festa degli esclusi. Salvini chiama a raccolta l'ultradestra del cordone sanitario Ue

Appena 28 anni, si è iscritto 12 anni fa al Fn “per Marine”, e si è messo in luce giovanissimo come uno degli strateghi della penetrazione elettorale del partito di destra nelle banlieu metropolitane ...

Monticello: gli Amici del Teatro in festa per il 25esimo di attività

E’ sempre speciale trovarsi tutti insieme, ormai il gruppo degli Amici del Teatro e dello Sport è nato più di venticinque anni fa e mai avremmo pensato di riuscire a continuare. Anno dopo anno sempre ...