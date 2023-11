La crisi delle leadership L' allarme di Letta | Prodi e Gentiloni

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Per essere un leader, in un periodo storico in cui nel panorama internazionale mancanosolide, serve talento, certo, ma anche fortuna. Gianni, Romano, Paoloe Luigi Gubitosi, si danno appuntamento alla Luiss per presentare l'ultimo libro di Antonio Funiciello, già consigliere a Palazzo Chigi di Mario Draghi e dell'attuale Commissario europeo all'Economia - 'Leader per forza' - e descrivono le difficoltà del presente e le necessità per il futuro. "Spesso nella storia sono le circostanze a imporre e a rivelare un leader" dice, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi. "Laè essenziale nella democrazia" sottolinea prima di elencare (ripercorrendo le pagine del libro) le caratteristiche principali di un ...