«La contaminazione è un elemento chiave per rinnovare e valorizzare gli impianti sportivi»

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) Lo afferma Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, in occasione del suo intervento allo Sport Industry Talk di RCS Academy in cui ha raccontato il progetto di valorizzazione dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano Milano, 28 novembre 2023 – Si è svolta oggi la quinta edizione dello Sport Industry Talk “Innovazione e nuove prospettive” organizzato da RCS Academy per alimentare un confronto tra esperti sul ruolo dei grandi eventi, sull’importanza delle infrastrutture e sulle scelte di investimento in innovazione e responsabilità sociale. Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, ha partecipato in qualità di speaker al panel “Le infrastrutture sportive del futuro. Dall’esperienza sportiva giovanile alla funzione sociale”. Nel suo contributo, Schiavolin ha ...