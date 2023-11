La Casertana sbanca in dieci lo Iacovone | lezione di calcio di Cangelosi a Capuano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Vince anche a Taranto ladicon una vera e propriadinella prima mezz’ora, in cui ha letteralmente messo alle corde i padroni di casa. E passando anche in vantaggio con un gol capolavoro di Tavernelli che con una torsione di testa ha battuto l’incolpevole Vannucchi. Poi l’espulsione, affrettata secondo noi di Casoli al 28 del primo tempo, ha cambiato l’inerzia della gara. Costretti più a difendersi che ad offendere, i campani hanno mostrato grosso acume tattico e consapevolezza di poter portare a casa la vittoria. E così è stato. Completamente nel pallone il tecnico ionico,che, seppur in superiorità numerica, non è riuscito ad imporsi alla grande risolutezza dei Falchetti determinati a non lasciare nulla di intentato anche sulle ...