La carabiniera intervenuta a Salsomaggiore | “L’ho bloccato mentre colpiva non sono riuscita a fermarlo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) Questa mattina una donna di 66 anni, Meena Kumari, è stata uccisa a colpi di mazza da cricket dal marito. A soccorrerla Noemi Schiraldi, militare dei carabinieri che non appena ha sentito le urla della donna si è precipitata nonostante non fosse in servizio. Intervistata ai microfoni di Fanpage ha raccontato quei terribili attimi: “Suo marito aveva una mazza di legno tra le mani e la stava colpendo, io miqualificata,allontanato ecostretto a lasciare la mazza. Lui ha eseguito ed è rimasto fermo ad aspettare l’arrivo dei miei colleghi. Io ho aspettato anche l’arrivo del 118 perché la donna era priva di sensi”.Leggi anche: Uccide la moglie con una mazza da cricket,dafuori servizio Noemi racconta affranta: “Purtroppo il mio intervento non è bastato” Si ...