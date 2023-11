La campagna dei sionisti italiani a giustificazione del genocidio in atto a Gaza da parte dello Stato ebraico

Buste per alimenti nei negozi e volantini dietro le porte dei bagni : campagna unitaria contro la violenza sulle donne

La vicenda umana è disarmante - letteralmente. Il dolore straziante dei genitori non riesce comprensibilmente a scendere a patti con la prognosi dei medici. E tanto meno con le decisioni di un tribunale. Ma quello che è poi divampato intorno a questa storia - drammatica purtroppo come tante - tantissime altre - non ha lenito il dolore. Il corpo di una bambina è diventato un un simbolo della campagna sul fine vita - suo malgrado