La Camera approva il decreto migranti | tutte le novità

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Dalla stretta sui condannati all'espulsione degli immigrati irregolari 'pericolosi'. Dall'aumento della capienza dei centri peralle nuove norme sui minori non accompagnati, la cui età andrà stabilita anche attraverso radiografie, fino alla stretta sui richiedenti asilo. Sono lecontenute nel, il nuovo e terzo provvedimento d'urgenza sul fronte immigrazione varato dal governo dopo il cosiddettoCutro, arrivato all'indomani del naufragio al largo delle coste calabresi. Incassato il via libera della(con i soli voti del centrodestra), durante il cui esame sono state apportate diverse modifiche al testo iniziale licenziato dal Cdm, ilpassa ora all'esame del Senato per l'zione ...