La banda degli ex che si ripresenta in politica C' è anche il ritorno di Di Battista

(Di martedì 28 novembre 2023) Negli ultimi mesi sono spuntati tre partiti, anzi un partito, un movimento e un'associazione: il «Partito popolare del nord» di Roberto Castelli, il movimento di Gianni Alemanno «Indipendenza» e l'associazione «Schierarsi» di Alessandro Di. Perché quando tutto sembra perduto arriva sempre qualcuno che fonda un partito. E se c'è il timore che la parola partito sia troppo inflazionata allora lo chiamano movimento o, ancora meglio, area culturale. In un Paese in cui la passioneè ai minimi storici c'è ancora chi ci crede e si spende in prima persona per creare una nuova formazione. Ovviamente lo fanno tutti per il bene del Paese, per dare voce a chi non ne ha e perché gli altri politici in campo non capiscono nulla. La curiosità è che quasi mai chi si impegna in questa avventura è disposto a fare da gregario o portare semplicemente il ...