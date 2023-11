(Di martedì 28 novembre 2023) Kvaratkshelia ha fatto innamorare tutti i napoletani, ma ini si sono innamorati del: il club finisce in una serie televisiva. L’impatto che ha avuto Khvichasul calcio italiano è stato devastante. Calciatori che al loro primo anno di Serie A abbiano fatto così bene se ne contano sulle dita di una mano. Se si considera che Kvara veniva dalla Dinamo Batumi, squadra che milita nel campionatono, il suo rendimento ha ancora più valore. Miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions League sono due dei premi prestigiosissimi che Kvara ha vinto nella passata stagione, a cui va aggiunto il diciassettesimo posto nella classifica per il Pallone d’Oro. Un’annata d’oro conclusa con 14 gol e 14 assist complessivi e la vittoria dello storico scudetto con il ...

Kvaratskhelia porta il Napoli in vantaggio (stavolta è buono) – Atalanta-Napoli 0-1 primo tempo

Il GIORNO DOPO Atalanta - Napoli: ottima la prima di Mazzarri, nessuno come gli azzurri in trasferta

Inzuccata die Napoli meritatamente avanti. Non domi, come la foga del suo ... Clamorosa quella che in una sola azioneal tiro mezza squadra. Tra Carnesecchi e difensori vari che si ...

Kvaratskhelia porta il Napoli in tv: è successo in Georgia Spazio Napoli

Kvaratskhelia porta il Napoli in vantaggio (stavolta è buono ... IlNapolista

Blitz saudita: De Laurentiis lo vende a 150 milioni

Kvaratskhelia è finito nel mirino del calcio arabo, ma la richiesta del presidente del Napoli è altissima: i dettagli ...

ZIliani tuona contro Hateboer: “Entrate dure su Kvara. E i cartellini”

Il giornalista Paolo Ziliani ne ha per tutti e si scatena su Twitter. Anche Hateboer nel mirino a causa dei falli su Kvaratskhelia ...