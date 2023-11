(Di martedì 28 novembre 2023) Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva: "Il Napoli, invece, lo sa benissimo e anche per questo cercherà al più presto di blindarlo con un nuovo accordo più lungo, con un ingaggio più vicino ...

«Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello - in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City»

"Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello, in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City"

Parliamo del resto di undi altissimo livello, di un punto di riferimento in campo e non solo ". Il Napoli vuole blindare prestoCon Mazzarri in panchina è subito scattato il ...

«Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello, in un futuro non ... IlNapolista

Kvaratskhelia è l'unico calciatore della Serie A ad aver collezionato ... IlNapolista

Da Kvaratskhelia a Raspadori: il mercato del Napoli a bilancio

Le cifre ufficiali delle operazioni portate a termine dal club di De Laurentiis nell’ultimo esercizio, tra entrate e uscite.

Carvajal: “Kvaratskhelia fortissimo. Ancelotti è l’allenatore che mi ha sorpreso di più”

Il terzino del Real Madrid Dani Carvajal è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli in programma domani sera.