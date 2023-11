Kiev | avvelenata la moglie del capo degli 007 ucraini

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 28 novembre 2023) Pubblicato il 28 Novembre, 2023 Marianna Budanova,deldell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, è stata. Lo scrivono i mediacitando fonti del ministero della Difesa di. Alla donna è stato diagnosticato un avvelenamento da metalli pesanti. “Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita quotidiana e negli affari militari. La loro presenza può indicare un tentativo intenzionale di avvelenare una persona specifica”, hanno detto alcune fonti. Marianna Budanova è ricoverata in ospedale. E’ stata “molto probabilmentecon il cibo”. “Sta già meglio”, hanno aggiunto. Marianna, 30 anni, è la secondadi Kyrylo Budanov, sono sposati da dieci anni, scrive Rbc-Ucraina. Con una laurea in ...