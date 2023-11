Kia EV9 nella short list per il premio Car of the Year 2024

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia EV9 è stata inseritarosa dei candidati alla fase finale deleuropeo Car of the(COTY). Il SUV completamente elettrico è stato inserito inizialmente tra i 28 nuovi modelli lanciati quest’anno ed è stato ora selezionato dai 59 giurati COTY provenienti da 22 Paesi per la rosa dei sette candidati. Il vincitore assoluto delCOTY sarà annunciato lunedì 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Come la pluripremiata Kia EV6, Kia EV9, SUV completamente elettrico, è basato sulla piattaforma dedicata E-GMP. Uno dei primi veicoli elettrici a sette posti sul mercato, EV9 offre un abitacolo spazioso con un comfort di primo livello. In termini di autonomia, EV9 è la compagna perfetta per i viaggi in famiglia, poichè può ...