“Kate è fredda e calcolatrice come il marito William | lui e il padre Carlo sono in continua competizione” | le nuove rivelazioni di Omid Scobie

(Di martedì 28 novembre 2023) La monarchia inglese è al capolinea. L’ultimo libro al veleno dato alle stampe da colui che è considerato il biografo non ufficiale, ma de facto, dei duchi del Sussex, suona il requiem alla famiglia reale più chiacchierata e più seguita al mondo. Endgame, fine del gioco, è il titolo della seconda pubblicazione diche, dagli Stati Uniti,a lanciare strali contro i Windsor e, casualmente,accadde per Finding Freedom uscito nel 2020, risparmiando due sole vittime immacolate: i duchi californiani, Harry e Meghan. Un tomo di 400 pagine, pieno di segreti e rancori, esce in libreria dopo che, per giorni, le tv americane ed i quotidiani inglesi hanno divulgato indiscrezioni ed interviste dell’autore che lamentava traduzioni imprecise e faziose invitando tutti, favorevoli e non, a leggere il testo ...