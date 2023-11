Kanye West e Bianca Censori si sono lasciati? «La famiglia vuole salvarla»

Leggi su donnapop

(Di martedì 28 novembre 2023) La storia disembra attraversare una fase delicata, come riportato dal The Sun. La coppia, temporaneamente separata per impegni lavorativi diin Arabia Saudita, avrebbe approfittato di questo periodo per riflettere sul loro rapporto. Mentreè impegnato a registrare nuova musica e trascorre del tempo con la figlia...