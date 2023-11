Juventus | via Allegri e dentro Conte? La risposta del CFO bianconero

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 novembre 2023) Laè pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica è sempre di due punti dopo il pareggio 1-1 contro l’Inter. Continuano a circolare le prime voci per la prossima stagione e sembra molto probabile l’addio con il tecnico Massimiliano. Il livornese è legato dal contratto fino al 2025 ma potrebbe liberarsi in anticipo dietro pagamento di una buonuscita. Il nome in pole per il sostituto è quello di Antonio, grande ex. L’ex Ct della Nazionale ha rifiutato il corteggiamento del Napoli e l’ipotesi di un ritorno è sempre più concreto. Sull’argomento non si è sbilanciato il CFO Francesco Calvo a margine dello Sport Industry Talk: “? È il miglior allenatore che lapossa avere in questo momento”.